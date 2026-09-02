丹麦应征入伍的新兵首次被部署到格陵兰岛，这是丹麦近年来首次在北极地区部署兵力。

路透社报道，这是丹麦扩大征兵计划后首批招募的新兵。计划旨在培养能够在丹麦最具战略意义和挑战性的地区之一执行任务的士兵。

19岁的新兵大卫说：“这表明我们在这里，不仅仅考虑自身利益，也考虑到格陵兰岛人民的安危。”

连长耶普森（Laura Jepsen）上尉说：“当然，我们是围绕格陵兰岛展开的更大战略沟通的一部分，但我们在这里的任务是继续训练新兵，并让他们积累更多在北极地形和气候条件下训练的经验。”

这些新兵正在参加“北极耐力（Arctic Endurance）”演习，这是一项丹麦军事演习，旨在训练士兵在极端寒冷天气条件下作战和生存。

这次演习也是北约“北极哨兵”（Arctic Sentry）行动的一部分。北约今年启动这项任务，旨在加强联盟在北极的存在，并缓解美国总统特朗普有关格陵兰岛言论引发的紧张局势。

这些新兵在北极圈以北接受训练，穿行于一片遍布裸露岩石、开阔无垠且看不到树木的荒凉地貌。22岁的安东（Anton）说：“我认为，这传递了一个信息，那就是丹麦正在为未来加强自身防务。”

特朗普去年重返白宫后，曾多次表明要吞并这个半自治的丹麦岛屿，理由是出于国家安全考虑，并指责哥本哈根忽视了北极地区的防御。丹麦和格陵兰岛都坚决反对这一想法。

格陵兰外交部长埃格德星期三（9月3日）说，格陵兰与美国就该北极岛屿的未来进行的谈判仍在进行中，但他拒绝透露谈判细节。

他说：“官员们正在努力解决这一问题。很遗憾，我无法透露谈判的细节，但我可以告诉大家的是，我们的对话仍在进行中。”