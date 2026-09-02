英伟达首席执行官黄仁勋敦促G20各国部长建设更多数据中心，以支持人工智能革命，并警告称那些大肆渲染人工智能技术危险的领导人可能会让自己的国家落后。

法新社报道，黄仁勋星期三（9月2日）在北卡罗来纳州举行的G20峰会第二天，发出上述呼吁。这次峰会由美国总统特朗普政府召集，旨在让全球主要经济体的部长们向顶尖人工智能（AI）企业高管阐述他们的愿景。

黄仁勋在会上对部长们说：“最终，每个国家都必须认识到，AI是基础设施，就像水、道路、电力和互联网一样。每个国家都需要建设基础设施，才能支撑本国经济。”

他说，此类设施能够提供“支持研究人员、学生、社会、产业和初创企业所需的数码化智力资源”。

黄仁勋也驳斥AI可能会威胁就业的观点，这种担忧正是公众反对这项技术的原因之一。他说：“认为所有工作都会被淘汰或消失的想法，简直是无稽之谈。”

他认为，工作将被重新定义，而不是被淘汰。“工作任务将会自动化，但我们工作的意义依然存在。”

他警告说，如果各国领导人“带着恐惧和不确定来谈论这项技术”，各国将会遭受损失。“最糟糕的结果是你们没有利用这项技术，被时代抛在了后面。这是最糟糕的结果。”

黄仁勋也敦促各国政府不要过度监管这项技术，相关说法与全球首富马斯克前一天的言论相近。

黄仁勋说：“不要监管假设性的理论危害，而要监管实际存在的、务实的危害。”

黄仁勋的出席活动由美国商务部长卢特尼克主持，卢特尼克称黄仁勋是“美国的瑰宝”。卢特尼克说：“贵公司正引领我们走向一条我们年轻时从未梦想过的道路。”

这次会面正值美国国内对AI数据中心建设的反对声浪日益高涨之际。随着美国即将迎来11月的中期选举，这一问题已然具有了政治意义。

特朗普总统星期一（8月31日）也抨击AI数据中心的反对者，称他们最终会“落后且贫穷”。

英伟达是推动生成式AI热潮的关键公司，使英伟达一跃成为全球市值最高的上市公司。

英伟达生产的图形处理器（GPU）位于世界各地新建的专用数据中心中，是训练AI模型的关键组件。