以色列总理内坦亚胡视察加沙地带后誓言不会撤军。

法新社报道，内坦亚胡星期三（9月2日）在所谓的“黄线”附近说：“我们控制着这片区域。我们不会撤退。我们将坚守这条线。”这条黄线划分哈马斯和以色列军队控制的区域。

他说：“我们控制加沙地带60%的地区，而且我们不会停止，因为我们正在日复一日地消灭那些威胁我们的恐怖分子。”

内坦亚胡说：“我们正在竭尽全力实现我们的目标，即解除哈马斯武装，并使加沙非军事化。加沙将不再对以色列构成威胁。”

这是自以色列与哈马斯于去年10月达成停火协议以来，内坦亚胡首次访问加沙。

尽管美国斡旋达成停火协议，以色列仍持续对加沙地带发动袭击，并进一步推进。以色列坚称，必须消除哈马斯的威胁。

内坦亚胡面临10月份的激烈选举。上个月，哈马斯表明同意交出武器后，内坦亚胡仍拒绝推进和平计划下一阶段的提议，并誓言在哈马斯“真正”解除武装前不会从加沙撤军。

以色列星期二（1日）称，以军和一支巴勒斯坦反哈马斯民兵在加沙城的一次地面行动中，抓获哈马斯内部安全机构的负责人。巴勒斯坦卫生官员称，这次行动造成四人死亡。

以色列计划将巴勒斯坦人从加沙地带撤离

以色列国防部长卡茨星期三在以色列新闻网站Ynet和《新消息报》（Yedioth Ahronoth）联合举办的会议上说，以色列计划将巴勒斯坦人从加沙地带撤离，但正在等待美国确定安置地点。

他说：“如果不进行这种移民，加沙问题最终就没有真正的解决方案。”

卡茨说，以色列政府“已经组织并准备好让他们撤离，通过海路、空路，以及一切可能的方式”。

过去，类似将加沙居民完全驱逐出当地的提议曾引发强烈反弹，也遭到巴勒斯坦人谴责。

特朗普在10月份宣布加沙战争停火时，提出针对该地区的20项原则，包括不强迫驱逐任何人。

根据《日内瓦第四公约》，强迫被占领土上的平民迁移或驱逐是被禁止的行为，并可构成战争罪。