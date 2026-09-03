在美伊爆发自7月以来最大规模的交火后，美国总统特朗普周三说，美国对伊朗的新一轮行动不会持续“太久”。

特朗普星期三（9月2日）在白宫椭圆形办公室告诉记者，伊朗试图制造一枚能投放水雷的火箭，但已被美军摧毁。他还说，伊朗试图重建雷达和导弹系统，这些系统也是美军打击的目标。

“我们摧毁了他们试图在霍尔木兹海峡沿线建造的所有新装备，既有防御性的，也有进攻性的……昨晚的打击非常猛烈，而且我们随时准备再次发动攻击。”

特朗普还说，美国已经并将继续控制霍尔木兹海峡局势。“我们每天都有大量船只运载数百万桶石油进出，而且总体上一切顺利。虽然偶尔会有无人机被击落，但我们牢牢掌控局面。”

提议将霍尔木兹海峡更名为“特朗普海峡”

特朗普周三还提议将霍尔木兹海峡更名为“特朗普海峡”，以此宣示美国对这一关键水道的控制权。

他周三在自家社媒平台Truth Social发文说：“既然它现在处于美国的控制之下，我们是否应该把霍尔木兹海峡改名为特朗普海峡？？？就像美国本身一样，它会变得比以往任何时候都更火热！”

白宫随后在社媒发布了一张标有该拟议名称的波斯湾地图，并称：“这名字听起来真不错。”

近几周，特朗普多次威胁要宣称对霍尔木兹海峡拥有主权，甚至发布了一张将该水道标示为“美国新领土”的地图。

然而，特朗普后来淡化了重新命名霍尔木兹海峡的想法。

当法新社记者在椭圆形办公室询问他是否真的打算更名时，特朗普笑着说：“那不过是随口一提罢了。”