纽约市长马姆达尼周三宣布，将禁止高中以下的学生使用人工智能（AI）。这是公职人员为规范课堂内新技术应用采取的最新举措。

马姆达尼星期三（9月2日）告诉记者，学校将暂停在纽约市课堂上使用约40种现有的教育工具。他在新闻发布会上说：“科技行业试图让我们相信，由AI驱动的早期教育不仅不可避免，而且必不可少。但我们并不这么认为。”

他补充说：“孩子们需要教师和人际互动才能学习与成长。他们需要在同龄人身边培养技能，与教育工作者建立联系，并独立应对难题。”

在2026-2027学年期间，一个由学生、教师、家长、民选官员和行业专家组成的工作组将召开会议，评估这项暂停令的影响，并公布评估结果。

纽约州州长霍楚尔周三说：“我们有责任确保日新月异的技术能为我们的孩子及他们的学习提供支持，而不是造成阻碍。”

作为全美规模最大学区的所在地，纽约市的这一举措是迄今为止美国各地采取的最严格限制措施，尽管包括洛杉矶在内的其他学区也表示正在评估相关的AI政策。

主要的AI开发商谷歌、Anthropic和微软未立即回应路透社的置评请求。

这项新政策将影响约60万名八年级及以下的公立学校学生，而高中生在特定情况下仍可使用AI。教师则将被允许使用AI进行备课以及日程安排等工作。

纽约市公立学校此前曾在ChatGPT于2022年发布后不久实施过临时禁令。据ChatGPT开发商OpenAI的部分所有者微软公司称，该限制后来被取消，取而代之的是一款定制的AI教学助手。