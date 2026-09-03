随着私营企业即将签署一系列协议，推动委内瑞拉原油产量迅速增长，美国能源部长赖特说，中国将无权就这些新增产量带来的收入主张任何债务索偿权。

赖特在加拉加斯接受彭博电视采访时说，目前各方正致力于重组委内瑞拉的债务。

赖特在加拉加斯访问期间与委内瑞拉代总统罗德里格斯举行会晤，并预计将于当地时间星期三（9月2日）宣布与多家能源公司达成十多项协议。其中规模最大的一项是与雪佛龙（Chevron）达成的协议，该公司正通过开发奥里诺科带（Orinoco Belt）的两大巨型油田，大幅扩大在委内瑞拉的业务。

赖特还透露，已经与美国挂牌公司GE Vernova和意大利石油公司埃尼（Eni SpA）签署了相关协议。

赖特在采访中说：“委内瑞拉背负着沉重的历史债务，开发这些油田将造福委内瑞拉人民、美国人民以及全球能源市场。”

彭博社报道指，特朗普政府官员将争取美国及其他地区石油公司在委内瑞拉开展业务的努力，视为遏制中国和俄罗斯企业在该地区影响力的一种手段。罗德里格斯本周早些时候告诉委内瑞拉国家电视台，预计壳牌（Shell Plc）、英国石油（BP Plc）以及西班牙雷普索尔公司（Repsol SA）也将签署相关协议。

知情者此前透露，委内瑞拉正在认真考虑退出石油输出国组织（OPEC，简称油盟），并已就此同美国进行讨论。若消息属实，这将凸显华盛顿对委内瑞拉石油业日益增强的影响力，也可能进一步冲击委内瑞拉60年前参与创立的油盟。

但赖特说，他并未与委内瑞拉官员讨论是否应退出油盟一事。