美国总统特朗普周三誓言，将在11月中期选举前积极为共和党候选人助选，并表示已计划前往选情激烈的州属进行密集访问。

在白宫为国会共和党人举办的晚宴上，特朗普大谈自己为该党助选取得的成效，并承诺在选战的最后一个月里安排密集的助选行程，这与他本人为2024年大选所进行的不间断竞选活动如出一辙。

特朗普星期三（9月2日）对在场人士说：“从现在到11月，我会百分之百地与你们并肩作战。”当天出席晚宴的包括代表竞争最激烈选区的共和党议员，如众议员米勒—米克斯（Mariannette Miller—Meeks）和巴雷特（Tom Barrett）。

特朗普在谈及国会选举时补充道：“关键在于那35场选战……我们要看看能否让所有人都当选。”

由于伊朗战事及持续的通胀问题，总统的支持率低迷。这令共和党人感到担忧，因为他们正力争在11月3日的选举中保住该党在国会微弱的多数席位优势。

路透社与益普索8月31日公布的民调显示，仅33%的美国人认可特朗普的表现，这一数字不仅创下了他政治生涯的最低纪录，而且已连续三个月维持在这一水平。

近几周，特朗普已前往得克萨斯州，为正在竞选联邦参议员职位的州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）主持了一场筹款活动。此外，他还前往南卡罗来纳州，为达琳·格雷厄姆（Darline Graham）在联邦参议员初选决选中助选，最终她赢得了胜利。

周三早些时候，特朗普在白宫椭圆形办公室告诉记者，“我会去很多地方”，其中包括前往阿拉斯加州，为现任参议员沙利文（Dan Sullivan）助选。他还说，自己也将为几位州长候选人站台。

特朗普计划在下周共和党举行的一场不同寻常的中期选举大会上连续两晚发表讲话。一些内部人士将这一安排的改变归因于人们对共和党全国委员会能否吸引党员和活动人士参加此次活动的担忧。