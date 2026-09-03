帕劳总统惠普斯周四呼吁太平洋地区就中国7月份进行的导弹试射采取“统一”立场。

中国在7月份试射一枚洲际弹道导弹之前，仅向极少数国家发出了简短通知，这一举动引发了多位太平洋地区领导人的谴责。但目前在帕劳举行的由18个成员国组成的太平洋岛国论坛尚未就此次试射作出正式回应。

惠普斯星期四（9月3日）告诉记者：“这绝对是我们今天要讨论的问题。太平洋地区发出统一的声音至关重要，这将促使北京尊重主权、保持透明，并成为一个负责任的伙伴。”

“我认为这就是我们应该向北京传达的信息。因此，保持统一立场非常重要，我们将为此努力。”

惠普斯指出，北京进行的这次导弹试射“威胁并极度不尊重”太平洋地区。监测显示，导弹似乎落在了所罗门群岛、瑙鲁和图瓦卢之间的海域。

他说：“他们根本没想过要告诉我们这件事。”

北京则说，此次试射是“中国年度军事训练的例行安排”，并称“已提前通知相关国家”。

太平洋岛国论坛于周四举行领导人闭门会议，官员们预计将在会上敲定联合公报的措辞。

本届论坛由帕劳主办，台湾外交部长林佳龙受邀参加论坛期间的会议和场边活动，中国大陆、美国和日本等非论坛成员也受邀出席。其中，中国是论坛的正式对话伙伴，台湾则以发展伙伴身份与会。

太平洋岛国论坛共有18个成员，包括澳洲、新西兰和多个太平洋岛国。不过，斐济、瓦努阿图、萨摩亚、所罗门群岛和基里巴斯领导人均缺席本届会议，改由级别较低的部长代表出席。