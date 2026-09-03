罗马官员近日宣布，将斗兽场周边区域划为“红色警戒区”，以应对日益激增的暴力犯罪，保护游客安全。

斗兽场周边治安近期持续恶化。今年7月，约50名青年发动袭击，期间燃放烟花，导致数名警员受伤。在这同时，盗窃事件也层出不穷。官方将此归咎于城市衰退引发的“掠夺性犯罪与毒品交易”。

为扭转斗兽场周边的治安颓势，罗马官员8月下旬将区域划定为“红色警戒区”，这项新规将持续至12月24日。期间，警方与军方将在景区开展24小时联合巡逻，并享有更大执法权限，可直接逮捕滋事者或责令他们离开。

此外，特尔米尼火车站、圣彼得大教堂等热门景点也同步升级了安保级别。

来自费城的美国游客特里顿周二告诉美国有线电视新闻网（CNN）：“这里的安保很严密，但我刚才还是目睹了一名女子遭扒窃。”

她说，等执法人员接到通知赶到时，小偷早已逃之夭夭。“不过，酒店曾叮嘱我们晚上不要来这里，所以我们一直避开这一区域。”

CNN报道指，尽管近年来投入了数百万美元用于基础设施升级，但罗马这一著名景点的治安状况却每况愈下。官员们甚至承认，这些投资可能反而助长了犯罪。

罗马安保负责人贾尼尼告诉CNN，作为耗资83亿美元（约105亿新元）的城市地铁扩建项目的一部分，新建的斗兽场地铁站是导致犯罪事件增加的因素之一。

地铁站于2025年12月开放，内部设有一个多层的地下博物馆，展出新地铁线多年施工期间发掘出的文物。但贾尼尼指出，该站点也成为了边缘少年进入罗马历史中心区并向游客及当地居民下手的一条通道。