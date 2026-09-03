（悉尼/科罗尔综合电）澳大利亚和美国宣布加强防务合作，未来美军或加大驻澳军事部署，助印太地区提升防卫能力。

澳大利亚国防部长马尔斯星期三（9月2日）在华盛顿会见美国战争部长赫格塞斯后说，美军在澳洲的部署正不断扩大，涉及多个领域。他说，澳美两国防长将在今年较迟时候会面商议，公布更多详情。

目前已有美军人员在澳洲西岸的斯特林海军基地工作，基地从2027年起将部署四艘由美军指挥的“弗吉尼亚”级潜艇。中国批评“澳英美三边安全伙伴关系”（AUKUS），并警告或引发地区军备竞赛。

澳美近期也宣布联合提供5亿8000万美元（约7亿3000万新元）援助太平洋岛国，通过资金和基建合作加强地区联系。

帕劳吁太平洋各国 统一立场谴责中国导弹试射

此外，帕劳总统兼论坛主席惠普斯星期四（3日）在太平洋岛国论坛峰会上，呼吁成员国就中国7月在太平洋试射洲际弹道导弹采取统一立场。

他说，太平洋论坛各国必须促请北京尊重太平洋地区国家主权、提高透明度，成为负责任的伙伴。他批评中国试射导弹“威胁并严重不尊重”太平洋地区。中国则说，试射属年度军事训练例行安排，并已提前知会相关国家。

中国7月6日发射一枚搭载模拟弹头的洲际弹道导弹飞越南太平洋，这是已知情况下2024年9月以来首次在当地发射导弹。中国在发射前几小时才通报周边国家，引发澳洲和新西兰等地区国家谴责。不过8月7日召开的太平洋岛国论坛会议，各国外长未能就谴责中国达成共识，凸显太平洋国家应对地区内战略竞争时分歧仍存。

两岸纷争成峰会焦点

两岸纷争也成本届太平洋论坛峰会的另一焦点。北京反对台湾外长林佳龙受邀参加峰会期间的会议及场边活动，并警告帕劳必将面临“后果”。

太平洋岛国论坛多个成员国领导人缺席峰会，改派部长或高级官员出席。新西兰外长彼得斯称，疑幕后有外国势力干预，但并未直接点名指责中国。中国外交部作出驳斥，指彼得斯的说法毫无根据。

帕劳是目前与台湾保持外交关系的三个太平洋岛国之一，另两个是马绍尔群岛和图瓦卢。