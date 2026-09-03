六个月前，美国对伊朗发起军事行动时，美国战争部长赫格塞斯曾承诺会进行迅速而果断的打击，以避免陷入旷日持久的战争。但据知情人士透露，他目前正悄然延长部队的部署时间，这表明冲突可能会持续到明年。

《华尔街日报》星期三（9月2日）引述知情人士报道，这是旨在为特朗普总统提供更多战时选项的“无固定期限”军事战略的一部分。但在整个地区部署19艘军舰、防空部队、战斗机中队及伞兵部队，不仅给官兵及他们的家属带来沉重的负担，还造成严重的装备维护积压问题，而要解决这些问题可能需要数年时间。

据美国官员透露，特朗普正与高级助手私下讨论是否宣布针对伊朗的战争已经结束，并表示他倾向于这一想法。这些官员还透露，特朗普告诉助手，他相信坚持施加经济压力最终将迫使伊朗政权要么放弃核计划，要么走向崩溃。

特朗普的幕僚指出，如果针对伊朗的冲突升级，超出近期的报​​复性交火范畴，可能会危及共和党在11月中期选举中的选情。特朗普则表示，他在就战争问题作出决策时，并未将选举后果纳入考量。

在特朗普静候其战略成效之际，美军在中东地区维持着5万人的兵力部署，部分原因在于为总统后续行动保留灵活性。目前的任务包括拦截伊朗导弹、为霍尔木兹海峡内的商船提供掩护，以及封锁伊朗港口和沿海地区。若特朗普决定升级战事，美军也已做好发动更大规模进攻的准备。