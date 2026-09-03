美国科研人员已确定了36个显著增加强迫症和慢性抽动障碍风险的基因，这一发现有望促成新的治疗方法。

强迫症（OCD）是焦虑症的一种，患者经常受强迫思维所困扰，在生活中反复出现强迫思想或行为。包括妥瑞症（Tourette Syndrome）在内的慢性抽动障碍，则表现为难以控制的突发性、重复性动作或发声。

这项研究的共同作者、新泽西州罗格斯大学教授蒂什菲尔德在声明中指出：“过去，我们只知道少数几个强相关基因，因此制药行业开发药物的机会很少。如今有了30多个靶点，这为开发新疗法开辟了新的可能。”

这项研究于9月1日发表在《自然神经科学》杂志上，分析了近4000名被诊断患有这些疾病的人群的DNA。

许多新发现的基因是强迫症和慢性抽动障碍共有的。研究人员发现，从生物学层面来看，这些疾病似乎涉及许多相同的脑部通路。

研究人员还发现，其中几个基因此前已被证实与自闭症和精神分裂症有关。这一发现进一步印证了越来越多的证据，即多种精神疾病可能源于大脑发育和神经信号传递过程中的相关功能障碍。

脑细胞利用被称为神经递质的化学信号进行通信，这些信号负责在神经元之间传递信息。而研究中发现的基因似乎会影响这些信号在大脑神经回路中的传导方式。

研究人员指出，通过揭示这些疾病背后的生物学机制，这些发现有助于开发针对疾病根本成因的药物，而不仅仅是缓解症状。