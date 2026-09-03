知情人士透露，白宫正向包括亿万富翁马斯克旗下SpaceX在内的美国太空企业施压，要求它们拒绝法国总统马克龙的邀请，不参加下周在巴黎举行的太空峰会。

美国新闻网站Politico引述三名知情人士报道，一名白宫官员在一次私下通话中告知SpaceX、Stoke Space、K2 Space和Astra等公司，出席这场为期两天的活动“可能被视为对欧盟政策立场的默许支持”。

这些消息人士还说，这名来自白宫科技政策办公室的官员强调，是否参会由企业自行决定，但白宫不希望它们参加的态度已明确传达。

据透露，白宫官员还告诉业界代表，法国在筹备此次峰会时未与美国进行协调，并指责法国存在“反竞争行为”。官员并指，峰会的各项议程设置并未纳入美方视角，可能会削弱美国业界的努力。

报道称，这几名消息人士中，两人与航天企业有关，另一人则来自政界。针对这篇报道，白宫未立即回应法新社的置评请求。

在特朗普担任总统期间，美国与欧洲盟友在关税、向中东地区派兵参与不受欢迎的战争等问题上存在分歧。

此次太空峰会将由法国和德国共同主办，地点设在巴黎大皇宫，届时将有来自约120个国家的领导人齐聚一堂，探讨与外层空间利用相关的挑战。