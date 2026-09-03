（教堂山综合电）美国主张对人工智能（AI）和其他新兴科技采取较宽松的监管，获得包括中俄在内二十国集团（G20）成员国一致支持，这为特朗普政府和硅谷科技企业寻求以AI创新推动经济增长的战略赢得一场政治胜利。

星期三（9月2日）在北卡来罗纳州举行的科技创新峰会上，G20所有成员国采纳了名为“卡罗来纳原则”（Carolina Principles）的新兴科技监管原则框架，将提交给G20领导人在今年底的领袖峰会正式通过。

根据“卡罗来纳原则”，G20成员国将针对不同行业采取不同监管方式，并避免成立新的AI监管机构。框架同时敦促政府与私人界加强合作共同评估新兴科技，同时要考虑到延迟采用突破性产品可能产生的成本。

虽然指导原则不具法律约束力，但在列强争相引领AI发展之际，获得包括中国和俄罗斯在内所有G20成员国的支持，释出罕有的合作信号。美国商务部长卢特尼克称这是“吃力的工作”，“将全球领袖聚在一起，难免涉及很多政治”。

中国国家主席习近平本月稍后访问华盛顿与特朗普会面，主要议程之一预料就是导致中美摩擦渐大的AI课题。北京本周早前批评华府试图设置AI栅栏，阻止中企使用Anthropic的尖端模型。

卢特尼克周三接受彭博电视访问时说，中美官员在科技峰会上探讨可如何合作，但他表明，美国无意放宽对华出口最尖端半导体晶片的管制。

美促各国允许AI合理使用版权内容

在G20科技峰会上，卢特尼克也敦促成员国制定规则，允许AI公司合理使用受版权保护的材料来训练AI系统，同时设法保护创作者。

他说：“我们需要一个框架保护独创性推动着经济运行的创作者和发明家，同时避免对下个世代的创新者造成障碍。”但他并未具体提出两者可如何同时达成。

多家美国科技巨头正因使用创作者的作品来训练AI模型而面临越来越多起诉。美国司法部刚在周三向法院提呈简报，对正面对《纽约时报》和其他报章起诉的OpenAI表示支持，称OpenAI是“合理使用”媒体的版权内容来训练大语言模型。

黄仁勋：AI是支撑经济的基建

出席科技峰会的多名AI科技大佬如马斯克、黄仁勋和奥尔特曼都表明支持特朗普政府要加快AI应用，同时较少干预监管的主张。

英伟达首席执行长黄仁勋在跟卢特尼克对话时说：“我会建议，监管实际和真实的危害，而不是理论和假设的伤害。”

他也大力呼吁G20成员国建设更多数据中心来支持AI革命。“每个国家都必须意识到AI是基础设施，就像水、道路、电力和互联网一样，他们必须建设基础设施，才能支撑本国经济。”

与会官员则对AI的机遇与风险表达持平观点。英国主管科学、创新与投资的副部长麦克唐纳向法新社直言，企业领袖与官员的责任不同，英国同时寻求加速AI发展并维持公众的信任，须在两者间寻求不偏不倚的平衡点。

欧盟委员会主管科技主权、安全与民主的执行副主席维尔库宁警告，AI领域正冒出新一波威胁，尤其近期发生的AI代理网络攻击事件，各国政府须紧密协作。