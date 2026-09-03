（日内瓦综合电）儿童面临来自网络的性剥削与性虐待问题日益严重。联合国最新报告估计，在21个国家，12岁至17岁的互联网使用者中，近五分之一在过去一年曾遭遇至少一种由数码科技助长的此类侵害，相当于约2000万人。

联合国儿童基金会（UNICEF）星期四（9月3日）发布的报告，综合分析了21个国家于2020年至2025年间开展的全国调查数据，涵盖非洲、亚洲、拉丁美洲和东欧等地区，调查对象是约2万1000名12岁至17岁的互联网使用者。

报告估计，在所调查的国家中，约1500万名儿童曾在未经同意的情况下接触色情内容；约900万名儿童曾被迫进行性方面的对话或分享色情照片；另有约400万名儿童的私密照片未经同意被他人传播。由于同一名儿童可能遭受不止一种形式的侵害，这些数字之间存在重叠。

近六成相关事件发生在社交媒体平台，以脸书（Facebook）、WhatsApp、Instagram、Snapchat和TikTok为主；另有14%发生在网络游戏平台。

57%的案件涉及儿童原本认识的人，包括朋友、亲属或恋爱对象；另有38%的儿童是在网上首次结识施害者。

报告也对人工智能（AI）引发的安全隐忧提出警告。在九个国家接受调查的儿童中，约110万人说，他们曾遭遇由AI生成的性相关图像或视频的网络侵害。

分析显示，遭受科技助长的性剥削的儿童，出现自杀念头、自杀行为或自残的可能性，是其他儿童的四倍。

针对报告内容，脸书、WhatsApp和Instagram的母公司Meta Platforms发言人回应称，这些调查涵盖的时期从2020年开始，当时公司尚未落实联合国儿童基金会所建议的一些保护措施；接下来公司旗下的各个应用会继续积极打击儿童剥削行为，并协助执法部门起诉犯罪分子。

Snapchat则表明，公司正通过主动检测和封禁违规账户，以及提供用户举报工具等安全功能，积极打击网络的性勒索行为。

TikTok称，已设立一系列保护未成年人的安全机制，包括限制年幼用户使用部分功能，以及将18岁以下用户的账户设为私密等。

报告呼吁各国政府和科技公司加强数码平台安全措施，更新相关法律，并加强儿童保护、举报和求助机制。