电子法庭记录显示，委内瑞拉总统马杜罗的辩护团队以马杜罗作为主权国家元首应享有豁免权为由，要求美国法院撤销美国检察官办公室对他提起的刑事诉讼。

新华社引述西班牙埃菲社（Agencia EFE）的报道说，马杜罗（Nicolás Maduro）的律师波拉克星期三（9月2日）向法院提交两份动议。

在第一份动议中，波拉克辩称，美国法院无权起诉马杜罗，因为他被指控的行为属于“官方职位”和“国家权力”范畴，不应由作为“事实上国家元首”的马杜罗个人承担。他还要求以“不得再次起诉”的方式结案，以阻止同一项指控被再次提出。

若第一份动议失败，第二份动议仅要求撤销针对马杜罗实施“毒品恐怖主义”的指控。波拉克写道，该指控“试图以完全属于外国的行为起诉一名外国公民”，且未能证明马杜罗“意图损害美国及其公民或利益”。

美国检察官办公室须在10月2日前对上述动议作出回应。

2026年1月3日凌晨，美军突袭委内瑞拉，强行控制马杜罗及夫人并将他们带到美国。

马杜罗被指犯有“毒品恐怖主义阴谋罪、可卡因走私阴谋罪、持有机枪及破坏性装置罪，以及针对美国的持有机枪及破坏性装置阴谋罪”。