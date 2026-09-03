（基辅综合电）乌克兰敦促联合国航空机构要求成员国全面禁止民航机在俄罗斯领空飞行。

乌克兰基础设施部长卡拉什尼克致信国际民航组织（ICAO）表明，基辅认为应把空中发生悲剧的风险降至最低。乌克兰要求ICAO敦促航空主管部门和航空公司保障民用航空安全，包括推动ICAO成员国全面禁止民用飞机在俄领空飞行。

乌克兰总统泽连斯基星期二（9月1日）威胁向俄罗斯派出海量无人机，以回应莫斯科不断升级的导弹袭击。乌方也正式通知ICAO，由于军事活动加剧，俄领空对民用航空而言已不再安全。

俄乌战事爆发后，欧洲和美国航空公司都停止飞越俄领空，但中国、土耳其、阿联酋和其他波斯湾国家的航空公司仍在使用这片空域。

ICAO星期三（2日）在声明中虽未点名任何国家，但警告商业客机遭到武器攻击的风险正在上升，并呼吁各国作出更强有力的承诺，保护民航客机免受冲突地区风险的影响。

针对乌克兰发出俄领空不再安全的警告，俄交通部长尼基京回应称，俄方正持续提升飞行安全和机场安保要求，各机构包括国防部和俄国民卫队正密切协调以防范空中交通威胁，绝不会让民航服务受到重大干扰。

俄航空署负责人亚德罗夫星期四（3日）说，尚未接到任何外国航空公司发出的停飞或撤出通知。

乌克兰正面临爱国者拦截导弹短缺问题，防空能力因此受限。美国国务卿鲁比奥星期三受访时说，美国正就生产爱国者拦截弹的许可事宜与乌方进行谈判，但他指出，授予乌方这类防空系统的生产许可，并非立竿见影的解决方案，因为建设工厂需要数年时间。

鲁比奥也说，美国也有防务需求，在帮助他人之前，须确保自身储备充足。上述言论等于对乌方希望获得爱国者导弹生产许可，泼了一盆冷水。