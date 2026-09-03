自从2023年朝鲜宣布韩朝为“敌对的两个国家”后，已从劳动党最高统治规范《党章》中彻底删除对韩统一路线，同时首次增设“战时”条款，并进一步细化总书记权限，将金正恩对干部任免和党组织的控制权明确写入党章。

分析认为，朝鲜正从制度层面落实“两个国家论”，并加快构建以金正恩为核心、兼顾长期执政和非常时期统治的权力体系。

韩国国家安全战略研究院星期四（9月3日）在首尔举行记者会，首次公开反映2024年6月和今年2月朝鲜第九次党代会两轮修订内容的最新版劳动党章全文。

全文显示，“祖国和平统一”、“民族大团结”、“统一战线”、“南韩”、“全国范围”等涉及统一和民族概念的表述，以及要求驻韩美军撤离等过去对韩革命路线相关内容均被删除。

这是在金正恩2023年12月宣布韩朝不再是“同族关系”而是“敌对的两个国家”后，于2024年6月修订党章时正式落实，意味着朝鲜已从党内最高规范层面放弃以统一为目标的传统对韩路线。

不过，与今年修订的宪法类似，新党章并未直接将韩国写成“敌对国家”或“交战国”。

分析认为，平壤一方面以“国与国关系”重新界定韩朝关系，另一方面避免将“敌对性”彻底制度化，为今后调整对韩关系留下有限空间。

此次修订另一突出变化，是金正恩个人权力进一步制度化。

过去党章仅笼统规定总书记为“党的首脑”，新版首次详细列明，总书记召集和主持政治局及政治局常委会会议、任免重要干部，以及批准党员入党、退党和撤销党组织、机关部门等权限，将金正恩事实上掌握的人事和组织控制权正式写入党章。

新党章淡化金日成金正日政绩

同时，金日成、金正日的象征性地位进一步淡化。继2021年大幅删减两人政绩表述后，此次又删除剩余相关内容，基本只保留“金日成—金正日主义”名称。

分析认为，淡化先代领袖政绩、强化总书记权能，意在进一步凸显金正恩时代的独立统治体系。此外，将最高领导人的权力具体化，也可能着眼于未来权力交接。

值得关注的是，新党章首次增设“战时”条款。平时新任干部进入地方或机关党领导机构须经过党内选举，但战时可省略相关程序；党中央政治局也可受中央委员会全会委托，直接讨论和决定重大问题。

这意味着战争等紧急状态下，可简化人事和决策程序，确保党的指挥体系不中断。研究院认为，此举显示朝鲜正推动战争准备“常态化、制度化”。

另外，劳动党入党年龄从18岁提高至20岁。由于金正恩女儿金珠爱据推测出生于2013年，此举是否与她未来获得党内职务、推进接班制度化有关受到关注。

不过，研究院认为，调整并非针对金珠爱的接班安排，而是考虑到朝鲜青年实际多在服兵役和进入社会后，于20多岁入党，主要是使党章规定与现实接轨。