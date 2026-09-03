日本首相高市早苗预计最快将于9月16日重组内阁，目的是通过人事调整重振声望。传闻称，高市希望重新起用“安倍派”成员，并以此彰显更鲜明的“高市色彩”。然而，党内对此存在异议，一些人认为大幅度的人事变动可能会引发新的矛盾。

高市上台近一年，近来由于物价上涨引发民怨，她的支持率已经下降。时事通讯社8月的民调显示她的支持率为48.4%，NHK民调则为53%，表明她执政初期的“蜜月期”已宣告结束。

据《读卖新闻》报道，高市上周二（8月25日）在首相官邸约见自民党大佬麻生太郎共进午餐，两人极可能讨论了党干部人事事宜。据悉，高市表达引入执政盟友“日本维新会”成员入阁的设想，以期稳定政局，为明年党总裁选举争取连任铺路。

据悉，此次内阁改组的前提是，15日召开的内阁会议须敲定包括下调食品消费税在内的税制改革大纲。一旦通过，改组最快将在16日进行。

多名自民党内人士透露，内阁核心人物、内阁秘书长官木原稔预计将留任。但有传言指，自民党干事长铃木俊一和财长片山皋月的职位或有变动。

传言称，党内前“安倍派”希望复权，高市有意起用这个派系的核心人物萩生田光一接任党干事长。高市在党内的根基不算深厚，上台后受到势力最大的麻生太郎的制约。现任干事长铃木是麻生的妻舅，要撤换他绝非易事。值得注意的是，在消费税减免问题上，尽管遭到麻生反对，高市已经强行通过这项政策。

铃木去年10月在高市内阁成立时就担任干事长，展现了稳定的领导能力。鉴于自民党在大选中以超过300个席位的压倒性优势获胜，党内要求铃木留任的呼声颇高。

分析认为，高市若继续重用铃木，就可维持她与麻生的合作关系，这对她明年秋季（9月）要蝉联总裁选举是重要基础。

消息也称，一个可能性是让铃木接替片山出任财长。但与片山关系密切的一名前内阁部长认为，高市当初重用片山是因为她支持扩张性财政政策，并能与重视财政纪律的财务部进行有效协调。他警告，高市若换掉片山，将引发市场质疑她推行扩张性财政政策的决心。