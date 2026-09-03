（华盛顿／德黑兰综合电）美国战争部长赫格塞斯据报正悄然延长在中东的驻军部署，给总统特朗普灵活的选择，显示美伊战争可能持续至明年。

《华尔街日报》获得的一封美军高层致军人家属的信件显示，五角大楼可能会将陆军第82空降师部分兵力在中东留驻至明年。

有关报道也引述知情人士的话说，负责拦截伊朗导弹和无人机任务的美陆军防空部队，标准部署周期已从9个月延长到了12个月；一些原本计划部署在欧洲及太平洋，但后来调往中东地区的部队，实际上已连续部署超过一年。

美国目前在中东部署约5万名军人、19艘军舰，包括两艘航空母舰，以及大量空防力量，如果总统特朗普决定升级战争，美军也已随时准备发起更大规模的攻势。

近几周特朗普对伊朗施加经济压力，希望迫使伊朗重返谈判桌。然而，伊方并不准备退让。美国官员透露，特朗普正与幕僚们私下讨论是否宣布针对伊朗的战争已经结束，并指出自己倾向于这一想法。

特朗普：对于战争决策 没把选举后果考虑在内

幕僚向特朗普指出，如果战争升级，可能会危及共和党在11月中期选举中的选情。但特朗普称，他对战争问题的决策，并没有将选举后果考虑在内。

消息人士透露，随着战争持续，五角大楼也在延长部署时间表。军舰官兵、空防部队和伞兵等各兵种都接到命令，须超出原定计划，在相关地区延长驻留时间。

五角大楼官员拒绝针对驻军部署置评，但称五角大楼会为总统提供多种方案。美军中央司令部以行动安全为由拒绝置评。

特朗普周三（9月2日）在白宫回答媒体询问说，伊朗正试图重建雷达系统、导弹系统和布雷装置，美军前一天对伊朗的猛烈袭击，是要摧毁伊朗在霍尔木兹海峡沿岸部署的所有新装备。

他表明，随时准备再次攻击伊朗，但又说打击行动可能不会持续太久，并重申美国控制霍尔木兹海峡。

特朗普周三在他的社交媒体平台Truth Social建议，把霍尔木兹海峡更名为“特朗普海峡”，以此宣示美国对这一关键水道的控制权。不过，他过后回答记者询问是否真的打算这么做时，却称自己只是随口说说。

另有消息人士透露，白宫官员考虑等到11月3日中期选举投票结束后，再加强军事行动，但随着美伊这几天再次相互攻击，这一策略已经面临压力。

路透社与益普索在8月底进行的民调显示，只有31％美国人支持这场战争，约63％表示反对。美国民众尤其对汽油价格上涨感到不满。

伊朗媒体报道，美军周二晚袭击伊朗南部多个地方，其中，霍尔木兹甘省锡里克的一场婚礼也被殃及，造成至少四人丧命和50人受伤。美国这新一轮袭击总共造成伊朗18人死亡，百多人受伤。

伊朗炸科威特阿联酋美军基地 警告邻国勿让美军利用

伊朗做出反击，周四以导弹和无人机攻击美军在科威特的艾哈迈德·贾比尔空军基地（Ahmad al-Jaber Air Base）。科威特指责伊朗的攻击，威胁科威特的安全与稳定，违反国际法。

伊军方也说，他们攻击阿联酋的美军基地，但阿联酋方面没有通报有这起攻击。

伊朗外交部周四呼吁中东地区其他国家，停止让美国利用他们的设施和领土对伊朗发动袭击。