在尼泊尔特里苏里河谷（Trishuli River valley）的受灾区域，救援人员正努力营救受困在水电站的数百名工人。

路透社报道，尼泊尔—中国西藏泥石流灾难已发生八天了，地面要么像混凝土一样坚硬，要么变成了湿滑的泥泞，大片区域都看不到任何人类居住的痕迹。

路透社摄影师奇特拉卡尔（Navesh Chitrakar）从直升机上看到挖掘机正从上特里苏里（Upper Trishuli）3A水电站的一个隧道口移走巨石。据尼泊尔当局估计，约有900人受困在六座水电站内。

在上特里苏里3A水电站，工人正在排出隧道内的积水，并准备通过钻孔爆破巨石，以便挖掘机能够深入挖掘。

在曾经是喜马拉雅山徒步旅行门户的村庄夏布鲁贝西（Syabrubesi），林立的房屋消失，如今却只见灰色的泥浆中的几栋房屋。

奇特拉卡尔说，在吉隆边境口岸，没有建筑物，没有口岸，也没有桥梁。

9月3日，在尼泊尔拉苏瓦，救援队员们正在努力进入上特里苏里3A水电站的隧道，搜寻幸存者和遇难者遗体。（路透社）

栖身在寺院的幸存者前路未卜

彭博社报道，泥石流吞没了夏布鲁贝西29岁的村民塔芒（Shangmo Tamang）的家乡，她得以幸存纯属偶然。她当时正在加德满都接受心脏疾病治疗。如今，她与约20多名亲属一同在加德满都郊外的一座寺院避难。

幸存者们正面临一个艰巨的问题：如何重建生活。许多居住在受灾河谷村庄的人在这场灾难中失去一切，包括房屋、亲人，甚至赖以生存的土地。如今，那些土地已被厚厚的泥浆和废墟覆盖，无法再居住。

栖身在鲁布·彭措·乔林（Gosok Phuntsok Choeling）寺院的尚莫和家人除了食物和衣物之外几乎一无所有。她说：“如今我们只有家人。”

曾负责监督2015年尼泊尔大地震灾后重建工作的前国家重建局局长波卡雷尔（Govind Raj Pokharel）说，这场灾难造成的破坏规模使重建工作面临巨大挑战。当年那场地震造成近9000人遇难。

9月3日的照片显示，昔日的喜马拉雅山徒步旅行门户夏布鲁贝西已淹没在淤泥之中。（法新社）

地震过后，尼泊尔在获得约40亿美元（50亿7900万新元）国际援助承诺的支持下展开重建，并向房屋被毁家庭发放现金补助。截至2021年，已建成70万多套住房，以及数千所学校和其他建筑。

波卡雷尔说，这一次开展类似重建工作将困难得多。“地震导致房屋倒塌后，也许你还能在原地建造更好的房屋，或建造更坚固、更具韧性的房屋，”他说，“但在这里，你甚至连土地都没有了。”

尚莫89岁的祖父明迈（Mingmai）说，当山体滑坡逼近时，他赶紧蹒跚着爬上山坡逃生。他说：“我想自己只是差了几米就没命了。”

他的65岁弟弟因膝盖不好无法奔跑，未能逃生。他的儿子当时在距离河边较近的一家银行工作，也罹难了。“什么都没剩下了。我的儿子没了。我只剩下这副身体，以及现在身上穿着的衣服。”