得益于强劲需求和商业活动回升， 8月美国服务业以六个月来最快速度扩张。

彭博社报道，美国供应管理协会（ISM）星期四（9月3日）公布的数据显示，8月服务业指数上升1.3点至55.4，为2月以来最高水平，也高于彭博调查中经济学家的预期中值。指数高于50意味着行业处于扩张状态。

新订单增速加快至2023年初以来最高，企业活动指标升至2022年以来最强水平。未完成订单连续第七个月扩张。

美国服务业受益于消费者支出坚韧、就业市场稳定以及企业投资稳健。不过，企业也仍需应对供应链中断、关税以及整个经济中不断上升的成本压力。

ISM衡量服务业材料和服务价格的指标8月升至72.6，为2022年年中以来最高水平。

虽然当前通货膨胀已远低于2022年的水平，但自2月伊朗战争爆发以来，消费者价格和生产者价格指标均有所上升，并维持在较高水平，给许多企业带来压力。

高物价可能也是企业缩减员工规模的原因之一。ISM就业指标在过去六个月中有五个月显示收缩。

供应商交货时间指标仍处于扩张区间，但降至近一年来最低水平，这可能表明供应瓶颈正在逐步缓解。