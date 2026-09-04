美国政府最新数据显示，受人工智能（AI）基础设施建设热潮推动进口增加，美国7月贸易逆差扩大至886亿美元，创2025年3月以来新高。

法新社报道，自特朗普去年重返白宫并对贸易伙伴和竞争对手加征关税，试图缩小贸易逆差以来，美国贸易状况一直大幅波动。

美国商务部星期四（9月3日）发布的数据显示，7月美国商品与服务出口额为3107亿美元（约3937亿新元），环比下降2.1%；进口额为3993亿美元，环比增加2.8%。商品贸易逆差增加173亿美元至1196亿美元，服务贸易顺差则增加2亿美元至310亿美元。

出口下降主要受原油和非货币黄金出口减少影响，工业原材料出口减少87亿美元。资本货物和消费品出口分别增加19亿美元和17亿美元。进口方面，电脑、电脑配件和晶片进口增加，带动资本货物进口增加144亿美元。

美国对晶片主要生产地台湾的贸易逆差当月达到创纪录的207亿美元。与此同时，美国与墨西哥、越南、泰国、韩国、马来西亚的贸易逆差也创下历史新高。

在主要贸易伙伴中，美国对墨西哥贸易逆差显著增加72亿美元，至275亿美元；对加拿大贸易逆差减少37亿美元，至32亿美元。

尽管特朗普的关税措施波及美国大部分贸易伙伴，但美国官员一直避免把晶片、智能手机和其他电子产品纳入征税范围。

美国商务部长卢特尼克星期四接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，华盛顿正考虑加征新的半导体关税，并称科技企业已经知道特朗普政府的意图。

卢特尼克说：“你们将看到精准且周密的关税政策，我们的基本原则是，只要在美国投资建厂，就无需缴纳关税。”

在过去一年，各大企业纷纷赶在新一轮美国关税生效前增加进口、提前囤货。

美国供应管理协会（ISM）的服务业调查数据显示，部分企业预计在消化特朗普政策影响的过程中将面临更多挑战，相关政策已导致商业运营成本上升。不过，服务业景气度8月大幅反弹。

美国最高法院今年2月裁定，特朗普政府多数全球关税措施缺乏法律依据。特朗普政府随后推出替代方案，7月对60个贸易伙伴加征新关税。

与此同时，美国政府也在调查中国大陆、欧盟和台湾等16个贸易伙伴，调查结果可能引发新一轮关税。