美国副总统万斯坚称美国和伊朗之间的交火不是“战争”，并拒绝为结束美伊冲突提供一个时间表。这凸显了特朗普政府在美伊敌对行动进入第七个月，且美国中期选举临近之际面临的棘手挑战。

路透社报道，万斯在星期四（9月3日）在白宫例行新闻发布会上赞扬美国在保障霍尔木兹海峡石油运输方面所做努力，称美方协助避免了更广泛的全球能源危机。

万斯反对将美伊冲突称为“战争”。他说，尽管双方本周再次交火，美国已经结束针对伊朗的主要军事行动。

万斯说，华盛顿目前的重点是确保德黑兰无法继续干扰商业石油运输。“我不会称之为战争，目前双方并没有处于持续交火状态。（但）我承认有些地方的局势出现了局部升级。”

他也称，美国正对日前伊朗一场婚礼遭袭击事件进行调查。

美军1日晚袭击伊朗南部多个地方。伊朗方面说，美军袭击波及霍尔木兹甘省库赫斯塔克一场婚礼活动现场，造成五人死亡、近70人受伤。

万斯在新闻发布会上说，有时难免会发生这样的事，美方目前对此事件尚无任何确切信息，还在进行调查。他同时表示，对伊朗媒体的报道持怀疑态度。

万斯还强调，只要霍尔木兹海峡的船只遇袭事件继续发生，美国就不会与伊朗进行谈判。

2月28日，美国和以色列对伊朗发起大规模突袭行动，伊朗南部米纳卜市一所小学遭到袭击，造成168名儿童遇难。美国媒体3月报道，美国军方调查初步认定美方应对这起事件承担责任。但直到目前，美军方还未公布最终调查结果。

伊朗冲突已拖累美国总统特朗普的支持率，并推高汽油价格。随着11月中期选举临近，共和党捍卫国会微弱多数的压力也随之增加。