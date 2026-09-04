全球三大人工智能（AI）平台ChatGPT、Claude和Grok星期四（9月3日）同时发生服务故障，故障监测网站Downdetector累计收到超过1万4000份用户报告。

OpenAI证实ChatGPT和Codex服务出现问题，Anthropic说正在全力修复Claude故障，xAI也确认Grok发生服务中断。

此外，依赖多家模型提供商的AI编程工具Cursor也受到波及。谷歌的Gemini则未受影响。

与此同时，微软Azure（Microsoft Azure）云平台的故障报告也急剧增加。

值得注意的是，ChatGPT、Claude、Grok均依赖Azure提供算力支持，但目前官方尚未确认此次故障的根本原因。

此次故障发生的时间点恰逢有传言称OpenAI即将推出下一代模型“Astra”，引发了市场猜测。

然而，鉴于Claude和Grok也同时出现故障，底层基础设施出问题似乎是更为合理的解释。

截至太平洋时间3日早上8时49分（新加坡时间3日晚上11时49分），OpenAI和Claude的大部分服务已经恢复，Grok仍处于宕机状态。目前，三家公司均未披露导致此次故障的根本原因。