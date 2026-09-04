法国和韩国将在“卢米埃尔峰会”，牵头讨论电影产业应如何应对人工智能（AI）浪潮、社交媒体平台竞争以及资金短缺等重大挑战。

路透社报道，法国总统马克龙和韩国总统李在明将于下星期一（9月7日）共同主持“卢米埃尔峰会”（Lumière Summit）。

这场为期一天的活动以法国电影先驱奥古斯特·卢米埃尔（Auguste Lumière）和路易·卢米埃尔（Louis Lumière）命名，以向两人致敬。活动将在法国蔚蓝海岸附近的山顶小镇圣保罗-德旺斯（Saint-Paul-de-Vence）举行，来自超过55个国家的代表将出席。

“卢米埃尔峰会”秘书长弗洛朗（Vincent Florant）在星期四（3日）的新闻发布会说，法国和韩国将主导讨论电影产业如何应对AI、社媒平台、资金短缺等挑战。

法国政府说，此次峰会是展示法国电影实力的良机。韩国近年来也凭借防弹少年团（BTS）等K-pop组合，以及《寄生虫》（Parasite）等广受好评的电影，扩大国际文化影响力。

“卢米埃尔峰会”将探讨AI以及娱乐产业如何在拥抱技术变革的同时，保障创作者的权益。与会者还将探索新的融资模式，并讨论如何拓展观众群体，尤其是在撒哈拉以南非洲和南亚地区。

主办方说，峰会旨在为各国政府、企业和文化机构提供平台，共同寻找切实可行的方案，应对席卷整个行业的变化。

与会者包括好莱坞主要制片公司迪士尼、NBC环球和网飞（Netflix）、美国创新艺人经纪公司（Creative Artists Agency，简称 CAA）以及科技行业代表。