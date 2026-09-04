韩联社综合有关方星期五（9月4日）消息，日本国防部长小泉进次郎将缺席下周的“首尔安全对话”（SDD），由副部长级的日本防卫审议官代表出席。

有分析认为，这与近期韩日国防部门关系出现降温迹象有关。

韩国国防部举办的多边安全年例协商机制“首尔安全对话”将于9月7日至9日举行。此前，日方多由防卫审议官出席首尔安全对话，去年时日本国防部长中谷元出席，但今年又由防卫审议官出席。

小泉进次郎缺席，很可能与他参拜靖国神社有关。

8月15日是日本二战投降81周年纪念日，日本称“终战日”，韩国则称光复81周年纪念日。小泉进次郎当天前往供奉日本甲级战犯的靖国神社参拜。

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韩国政府严肃看待日本防卫大臣参拜靖国神社。当时，韩国外交部和国防部分别召见日本驻韩大使馆总括公使及防卫驻在官，提出严正抗议。

从韩国国防部长官安圭伯今年1月访日，到韩日国防部长5月底借新加坡香格里拉对话之机举行会谈，再到小泉进次郎6月回访，近期韩日积极展开国防部长级交流。不过，小泉进次郎参拜靖国神社后，两国国防交流升温势头可能受到影响。