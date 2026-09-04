美国总统特朗普指英国正处于“灾难边缘”，并对英国高昂的能源成本、净零碳排放政策以及大规模移民的影响表示担忧。

路透社报道，近年来英国与特朗普领导的美国关系起伏不定。从2025年特朗普对英国进行盛大国事访问的高光时刻，到如今特朗普对英国的一连串内政外交政策发出猛烈抨击，两国关系急剧恶化。

特朗普星期四（9月3日）接受英国新闻台GB News访问，重申了他对英国国王查尔斯三世的钦佩与好感，以及他对英国的热爱。但他同时指出，英国首相伯纳姆领导的政府面临严峻挑战。

特朗普说：“你们的国家麻烦大了，你们正处于灾难边缘。你们面临极度严重的移民问题和能源问题。你们的能源价格比正常水平高出三四倍。”

特朗普一向称气候变化是“骗局”。他曾批评英国逐步淘汰化石燃料，并多次呼吁英国历任领导人开采北海油气资源。

伯纳姆正在权衡是否批准两个大型北海开发项目，他承诺将采取务实的能源转型方式，同时重申英国有必要转向清洁能源。

特朗普说，移民正在改变英国的面貌，“如果你们不阻止来自世界各地的人涌入你们的国家，你们的国家将不复存在。”

英国民众对移民问题的担忧，主要集中在乘小船从欧洲大陆非法越境入境的人士。这也是英国选民最关注的议题之一，并推高了法拉奇领导的右翼改革党的支持率。

伯纳姆政府重申将阻止非法越境，这也是英国前任首相斯塔默的承诺。本周早些时候，英国政府说，此类偷渡事件已经大幅减少，针对偷渡船及幕后犯罪团伙的打击工作初见成效。