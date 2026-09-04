中国国家主席习近平三周后将访问美国，尽管中美之间仍存在一些根本性的分歧，但美国贸易代表格里尔仍对中美关系释放积极信号。

彭博社报道，格里尔星期四（9月3日）晚在接受福克斯新闻访问时说：“我感到乐观。中方非常希望（与我们）建立稳定的关系。‘稳定’是他们使用的词，这也是我们所希望的。”

格里尔的这番表态与美国财长贝森特近日对北京在贸易问题上的批评形成鲜明对比。

本周在美国北卡罗来纳州举行的二十国集团（G20）财长与央行行长会议上，贝森特指中国拥有“全球最大且不可持续的经常账户顺差”。

据彭博社报道，由于中国反对在关于贸易失衡的句子中使用“非市场”（non-market）一词，G20财政与央行行长会议最终未能发表联合公报，仅由轮值主席国美国发表主席声明。

尽管如此，格里尔说，美国对华贸易逆差缩小，证明双方取得了进展。他也列举了一些有望获得关税豁免的“非敏感”中国产品，包括美国无法大量生产的产品。

格里尔说：“可以是玩具、游戏或烟花，我们需要找到一个可以同中国进行平衡贸易的领域，既能与中国开展贸易，又不会威胁到我们的经济。”

格里尔预计，双方将在9月峰会就消除农业非关税壁垒发布相关公告，以及拟议成立中美贸易委员会的新进展。

不过，他也试图降低外界对9月峰会的预期，称美国“并不寻求与中国达成一项庞大的全面贸易协议”。