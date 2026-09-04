尼泊尔救援人员星期五（9月4日）在尼泊尔北部拉苏瓦地区一处水电站的隧道内，成功救出了两名尼泊尔工人。

这一消息为奋战了10天的救援人员带来一线罕见的生机。

法新社报道，尼泊尔能源部发布的一段视频显示，当救援人员把一名男子从特里苏里-3A水电站满布泥泞的隧道口中拉出来时，现场暴发阵阵欢呼声。

这名男子在救援人员的搀扶下站了起来，随后就被应急队员轮流背着，他被送上直升机之前，向周围的人举起了手。

还有一张照片记录了第二名获救尼泊尔工人被抬上担架的瞬间。只见他浑身泥浆，双手合十，仿佛在祈祷和感恩。

尼泊尔能源部长什雷斯塔（Biraj Bhakta Shrestha）发表声明说：“只要还有一口气，就有希望！”

“所有受损隧道的救援行动仍在继续。请大家继续努力，继续祈祷。我们从未放弃希望。”

8月26日尼泊尔与中国西藏边境发生的大规模泥石流灾害，至今已造成至少1280人死亡，仍有5500人处于失联状态。

救援人员说，星期五从特里苏里-3A水电站的隧道中找到两名生还者，是一个奇迹。

尼泊尔内政部长古隆（Sudan Gurung）公布了两名获救男子的姓名，他们都是尼泊尔人，分别是30岁的机械工头沙阿（Sanjay Shah）和45岁的机械主管马哈尔詹（Kabir Maharjan）。

马哈尔詹的兄弟阿米尔（Amir Maharjan）告诉法新社：“我太高兴了，悬着的心终于落下了。”

尼泊尔总理办公室说，目前沙阿的伤势情况稳定，马哈尔詹在加护病房接受治疗。