（纽约综合电）联合国说，当前的厄尔尼诺现象很可能是至少1000年来最强的一次，它将为本就因全球变暖而迅速升温的大气层注入额外热量。这两者叠加意味着，2027年势必彻底打破纪录，成为有记录以来最热的一年。

任何超过0.5摄氏度的温度异常都被归类为厄尔尼诺现象，而根据14个不同气候模型的平均预测，厄尔尼诺峰值预计将在11月达到约4摄氏度。

对珊瑚、树轮和历史文献的分析数据显示，过去1000年间没有一次厄尔尼诺达到过这一水平。令人进一步担忧的是，近期研究显示，全球变暖正加剧厄尔尼诺周期，进而加剧气候危机带来的影响。

联合国秘书长古特雷斯说：“厄尔尼诺正以惊人的规模在我们眼前增强……眼下，我们正与日益加剧的风险赛跑，同时也要履行承诺，采取气候行动并保护民众。我们必须赢得这场竞赛。”

世界气象组织秘书长绍洛警告，厄尔尼诺现象有可能给世界各地的社区和经济体带来沉重打击。“我们已经目睹了干旱和洪水造成的破坏与灾难，并预计随着厄尔尼诺的增强，这些影响将会加剧。”

英国能源与气候情报部门的贾卡里尼指出，全球范围内的极端天气推高食品价格，最贫困群体受到的冲击最为严重。这不仅影响进口食品，也波及本土种植的农作物。

他强调，除非迅速减排并增强抵御能力，否则气候变化的影响将持续恶化，而厄尔尼诺现象会每隔几年就进一步加剧这一趋势。