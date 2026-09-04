（纽约综合电）德国大众汽车（Volkswagen）宣布，管理层已同工会达成协议，将在2030年前累计裁员10万人，相当于全球员工总数的约15%。这是全球汽车业史上规模最大的一次重组，超越通用汽车（General Motors）在2009年破产重组时的5万人。

在美国关税壁垒、电动车需求放缓，以及中国市场疲弱与中国车企崛起等多重夹击下，大众正陷入严峻困境。集团说，面对竞争加剧、需求转变及技术转型，人力规模必须与经济现实接轨。

大众计划在2030年实现约900万辆年销量及9%营业利润率，并于2027年至2031年投入1350亿欧元（约2030亿新元）作为资本和研发开支。

大众汽车监事会星期四（9月3日）在沃尔夫斯堡的会议上，一致通过这项称为“未来计划”的方案。集团说，已批准一项涉及裁减约5万个工作岗位的计划，而双方此前已同意裁员5万人。集团也可能在2035年前把旗下车型削减多达50%。

不过，劳方代表强调，新增裁员5万人，是根据集团争取2030年实现9%营业利润率目标作出的规划假设，并非固定裁员指标。根据现有协议，大众在2030年底前不会强制裁员。

劳方此前虽同意集团须进一步削减成本，但坚决反对关闭工厂、削弱员工参与企业决策的共同决定制度，以及拆分核心业务。最终协议没有立即关闭任何工厂，也撤销拆分乘用车与零部件业务的计划；各厂去留将在未来数月继续磋商。

大众承认，欧洲工厂现有产能超出当前市场需求50万辆以上。目前尚无法保证，汉诺威、埃姆登、茨维考和内卡苏尔姆这四家德国工厂的长期未来。集团正在同步评估这些工厂的其他用途；若最终关厂，将是大众首次在德国本土关闭大型整车厂。

据报道，大众同意调整监事会对重大决策的批准门槛，可能削弱工会在委员会的影响力。根据大众1960年私有化时通过的法律，设立或迁移工厂须获监事会三分之二成员支持。由于劳方占据一半席位，这项规定被广泛视为赋予劳方阻止关闭工厂的权力。

作为欧洲最大的汽车制造商，大众汽车旗下拥有10个品牌，除同名的大众品牌外，还包括奥迪（Audi）和保时捷（Porsche）等。

重组消息公布后，大众在法兰克福上市的股票星期四收涨7.9%。