美国电动汽车制造商特斯拉公司在得克萨斯州奥斯汀举行发布活动，推出无人驾驶出租车“赛博出租车”，并开始在当地限定区域提供乘车服务。

新华社报道，特斯拉首席执行官马斯克在星期四（9月3日）发布的宣传视频中称，“赛博出租车”（Cybercab）是“首款专门为无人监督完全自动驾驶打造的汽车”。

特斯拉当天更新的官方网站页面显示，“赛博出租车”已成为特斯拉“自动驾驶出租车”（Robotaxi）车队的最新车型，在奥斯汀限定区域提供用车服务。乘客通过相关应用程序叫车后，系统根据车辆供应情况和乘客人数分配车辆。

“赛博出租车”是一款双座车型，配备蝶翼式车门和大型交互触摸屏。车内设有停止按钮，乘客按下按钮后，车辆将在安全情况下尽快靠边停车。（法新社）

特斯拉官网介绍，“赛博出租车”是一款双座车型，配备蝶翼式车门和大型交互触摸屏。车辆不配备方向盘、加速踏板和制动踏板，利用摄像头视觉系统和传感器实现全自动驾驶。车内设有停止按钮，乘客按下按钮后，车辆将在安全情况下尽快靠边停车，并接通特斯拉“自动驾驶出租车”支持人员。

特斯拉说，有意购买“赛博出租车”用于商业用途的客户可以提交申请，但尚未公布“赛博出租车”正式售价、面向商业客户的交付时间以及扩大载客区域的具体时间表。

特斯拉未公布实际投入运营的“赛博出租车”确切数量。据媒体引述得州车辆登记数据报道，特斯拉在得州登记的自动驾驶汽车中包括45辆“赛博出租车”。