（华盛顿综合电）美国总统特朗普建议在首都华盛顿建造巨型凯旋门的计划仍面临法律挑战，也未获政府规划部门最终批准，特朗普政府仍于星期四（9月3日）宣布，这项工程将在未来两周动土。

这座76米高的白色建筑物，顶部将竖立巨大的金色天使与老鹰雕像。它是特朗普试图在华盛顿留下个人建筑印记的其中一项。特朗普主导的其他项目，还包括新的白宫宴会厅和林肯纪念堂倒影池的修缮等。

内政部长伯格姆星期四在社交媒体X平台上说，凯旋门（Great Triumphal Arch）和军事观景台的工程将在未来两周内动工。

有关工程的灵感源自巴黎凯旋门，计划建在阿灵顿国家公墓附近。支持者认为，建造凯旋门是向退伍军人的牺牲致敬。但反对者说，它将破坏林肯纪念堂与阿灵顿邸之间，那条精心设计的历史廊道的景观。

民主党议员说，建造凯旋门必须获得国会的批准，才符合法律要求。一项叫停建造凯旋门的诉讼也指出，特朗普必须获得国会批准。

《华尔街日报》报道，特朗普的低支持率和一些具争议的举动，比如将安大略湖重新命名为美国湖，让部分共和党国会议员担心，这会增加共和党在中期选举惨败的可能性。

即将引退的内布拉斯加州共和党众议员培根说，特朗普所做的一些事情，让人感觉到混乱和有破坏性。他指特朗普将安大略湖更名的举动是愚蠢的，“许多人都觉得这很荒唐”。

培根说，他鼓励那些在选情激烈的选区竞选的共和党人，即使惹恼特朗普，也要在关税等问题上与特朗普保持距离。

另一名也将引退的华盛顿州共和党众议员纽豪斯说，特朗普固然有强大的支持者基础，但现在经济和生活都很艰难，选民对特朗普感到厌倦，是共和党阵营面临的一大担忧。

纽豪斯说：“我们需要选民出来投票。我看得出，今年共和党人的投票动力，可能不如民主党选民。”