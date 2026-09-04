尼泊尔上周发生的严重洪灾，预计造成超过200亿尼泊尔卢比（约1亿6800万新元）的商业保险损失，其中水电项目预计占大部分索赔。

尼泊尔灾害管理部门负责人星期五（9月4日）告诉路透社，这场发生在尼泊尔与中国西藏接壤地区的泥石流，预计对尼泊尔造成约25亿6000万美元（约32亿4400万新元）的经济损失，并已造成逾1200人遇难，多人下落不明。

尼泊尔东方保险公司（Oriental Insurance Company Nepal）首席执行长查克拉博蒂说，受灾地区有11个尼泊尔水电项目，其中部分拥有商业保险，目前仍在评估损失。

他说，受影响河流沿线的水电项目遭受最大破坏，许多通往项目的道路及地面基础设施被冲毁。拉苏瓦加迪、上特里苏里3A、奇利梅（Chilime）和德维加特（Devighat）等水电站项目直接受影响，另有五个项目仍在评估。

尼泊尔保险管理局数据显示，截至8月31日，当局已接获583起洪灾相关索赔，涉及金额达258.7亿尼泊尔卢比（约2亿1700万新元）。

查克拉博蒂说，这主要反映受保险保障的风险敞口，并非最终理赔额，实际最终金额须待详细勘察完成后才能确定。

如果维修延误水电项目投入商业运营，索赔金额也可能进一步增加，因为部分保单涵盖商业运营推迟造成的收入损失。