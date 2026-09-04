（科罗尔／悉尼综合电）太平洋岛国论坛成员国发表联合公报，不点名关切中国7月份在南太平洋试射洲际弹道导弹时“未给予足够通报”。不过，刚于2024年与台北断交转与北京建交的瑙鲁对公报提出异议。

太平洋岛国论坛峰会星期四（9月3日）晚间发布联合公报，峰会东道主帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps）称，论坛成员国“对近期飞过一些成员国领空的洲际弹道导弹（ICBM）试射未给予足够通报表达关切”。

惠普斯在记者会上念出公报内容说：“各领导人敦促所有进行ICBM试射的国家应当公开透明并消除他国疑虑，包括按国际惯例，至少提前24小时通报。”

中国外交部发言人郭家昆同天批评帕劳“反复炒作，企图绑架其他成员国的立场，用心险恶，其图谋不会得逞”。

他也说：“中国坚持走和平发展道路......愿与南太平洋国家一同为地区和平稳定和发展繁荣贡献力量。”

北京7月份试射导弹，最终落入靠近台湾邦交国图瓦卢和瑙鲁的国际海域，引发太平洋岛国强烈关注。北京当时说，这是“中方年度军训的例常安排，已提前通知相关国家”。

太平洋岛国外长上月会面时，由于基里巴斯和瑙鲁反对，最终未发表联合声明批评导弹试射。基里巴斯当时称，美军也在马绍尔群岛一带试射导弹，单独针对中国并不公平。这次领导人峰会，基里巴斯领袖和官员也并未到场。

惠普斯和澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期四都反驳这个观点。阿尔巴尼斯说“美国给予适当的通报，也和马绍尔群岛有协议。中国试射时的通报极少，肯定不符合国际的预期”。

澳洲气候变化与能源部长鲍恩星期五（4日）接受澳洲广播公司（ABC）访问时说：“绝大多数国家传达一致的立场，但有一两个国家有不同观点是完全合理的……不需要达成无异议的一致，也还是能代表绝大多数国家，并传达出非常强烈、明确的观点。”

台外长林佳龙批中国大陆“战狼”外交破坏太平洋地区团结

台湾获帕劳邀请，以援助伙伴身份参与这次论坛，由外交部长林佳龙代表赴会。这引来中国大陆强烈反对。

中国大陆太平洋岛国事务特使钱波星期一（8月31日）在开幕式后警告，台湾与会“总会有后果”，并强调“这不是威胁”，但未说明具体会有什么后果。

林佳龙星期五说，中国大陆在峰会上的“战狼外交，很容易破坏太平洋地区的团结，也很令人反感和厌恶。”

他也称，中国大陆官员在这次活动中进行间谍活动。