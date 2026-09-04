法国星期五宣布提供超过10亿欧元（约15亿新元）援助农民，以应对今年夏季创纪录热浪和干旱对农作物、牧场及供水造成的严重破坏。

路透社报道，法国政府正着手为明年制定一份具有相当政治风险的预算案，旨在控制财政赤字，为2027年总统选举做准备。

法国农业部长热纳瓦尔星期五（9月4日）对记者说，考虑到当前的财政预算状况，“10亿欧元是一项巨大的投入”。

她说，援助计划中约5亿2000万欧元将以紧急拨款形式发放，协助农民应对天气灾害造成的损失。

法国主要农民组织全国农民联合会（FNSEA）说，农民目前已蒙受至少100亿欧元的生产损失。其中，畜牧业和农作物种植业估计各自损失超过50亿欧元。

热纳瓦尔说：“当务之急是应对紧急情况。”

她估计，目前约有3万至3万5000个农场面临财务困难。

援助计划也设立总额2亿3500万欧元（约3亿5500万新元）的复苏基金，协助农场在干旱导致土地干涸后购买种子、种植所需物资以及牲畜饲料。

其他援助措施包括减免土地税、协助农民缴纳社会保障费用，以及提供燃料补贴。

法国财政部此前说，今年夏季的高温和干旱可能使法国全年经济增长率减少0.1个百分点，主要原因是农业收入减少。

法国是欧盟最大的农业生产国，而另一轮热浪预计本星期将在欧洲出现，可能进一步增加农民面对的压力。