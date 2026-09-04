（加德满都／悉尼综合电）尼泊尔与中国西藏边境发生严重泥石流灾害后，两名受困水电站隧道内的工人历经九天终于获救，为连日来的搜救行动带来振奋消息。

尼泊尔救援人员星期五（9月4日）上午从遭沙石掩埋的隧道中救出两人。首名生还者从凿开的洞口被拉出时，现场顿时响起一片欢呼。他在搀扶下站起身，随后由救援人员背往直升机，途中还能抬手向在场者示意。

不久后，第二名生还者也被救出。他浑身泥泞，被抬上担架送往直升机时，双手合十祈祷。救援人员形容，两人获救可说是“奇迹”。

尼泊尔总理办公室过后发文告说，首名生还者情况稳定，第二人则入住加护病房。

这场发生于8月26日的灾害已导致尼泊尔至少12座水力发电站被毁。官方早前称，受困在多个隧道的100多名员工可能仍然生还。在中国、印度、韩国和澳大利亚专家协助下，当地救援人员连日来持续挖掘搜救，但直到星期五前，都未能救出受困者或证实受困者仍活着。

远程协助救援工作的澳洲隧道与地底救援专家迪克斯（Arnold Dix）告诉法新社，特里苏里3A发电站隧道的搜救队星期五早上隐约听到隧道内传出微弱回应声。他们连日来已持续挖掘50至60米，心里都期盼随时出现重大突破，果然在不到一小时后成功救出两人。

尼泊尔能源部长施雷斯塔发声明说：“只要还有一丝气息，就还有希望。”他承诺，所有隧道的搜救工作将继续进行。

截至星期五，尼泊尔官方证实有1259人死亡、5083人失踪；中国方面则证实21人丧命、541人失踪。两地仍有800多名来自至少34个国家的外国人下落不明。

泥石流造成尼泊尔逾25亿美元财产及基建损失

尼泊尔国家减灾管理署署长乌普雷蒂星期五向路透社透露，泥石流灾害造成至少25亿6000万美元（约32亿6100万新元）的财产、住房和基础设施损失。

据估计，灾后头四个月的恢复工作，包括修建道路和临时庇护所、供应食水及恢复电力，费用约为5260万美元（约6667万新元）。遭到重创的灾区约有2万所房屋须重建，其中至少7500所已完全摧毁。

另一方面，澳洲星期五派出15名灾害应对专家前往尼泊尔参与搜救。据悉，这批专家主要是操作特殊无人机的技术人员，可通过无人机对灾区进行大面积搜索，并深入救援人员难以抵达的地点。

澳洲目前仍有36名公民下落不明。澳洲联邦警察属下七名协助辨认遇难者身份的鉴证专家，预计星期六（5日）抵达尼泊尔。