韩国银行业和金融业从业者举行了一年来规模最大的抗议活动，反对将公共金融机构迁出首尔的计划，对总统李在明推动经济活动走出首都圈的政策发起更强烈抵制。

韩国金融产业工会称，星期五（9月4日）约有3万名会员在首尔市中心地标性公共广场光化门广场举行示威。不同年龄、不同性别的银行从业者头戴写有“总罢工”字样的红色头带，坐在简易纸板凳上，高喊“斗争！”口号。

彭博社引述工会说，花旗集团和渣打韩国业务部门的员工也参加了此次行动。韩国金融产业工会代表韩国金融机构约10万名从业人员。

工会说，在韩国产业银行等一些重要机构，罢工参与率达到约95%。

为推动全国均衡发展，韩国政府正考虑将更多公共和行政机构迁出首尔都市圈。不过，这项计划遭到金融业从业者强烈反对。他们警告，此举可能引发人才外流，削弱机构的专业知识和经验积累，并最终损害韩国作为金融中心的竞争力。

此次罢工凸显出李在明在推动经济活动向首尔以外地区分散时所面临的挑战。首尔都市圈居住着韩国一半以上的人口，旺盛的住房需求已推动公寓价格连续83周上涨。

韩国中小企业银行一名30多岁的员工Benjamin Kim说，“我是来抗议搬迁计划的。”他说，按计划搬迁将迫使他离开首尔、重新安排自己的生活，而政府政策带来的不确定性也让他开始考虑另谋工作。