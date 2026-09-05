（纽约讯）随着适龄学生人数减少及招生竞争日益激烈，美国数百所大学开始打破传统升学机制，主动向未提出申请的高中生发出录取通知。这种“直接录取”制度极大地简化入学程序，标志着美国高等院校抢夺生源的竞争已进入白热化阶段。

据《华尔街日报》报道，直接录取制度通常只依据学生的高中成绩单等少数基本条件决定是否录取。学生无须缴交申请费、撰写入学论文、填写课外活动履历或参加标准入学考试，只须在指定网络平台填写简单表格并提交成绩单，便可能自动收到多所大学发来的录取通知。

美国大学招生咨询协会首席执行官佩雷斯说，这种新模式相当于由大学主动向学生“提出申请”，让学生不必跨越重重门槛。

目前采取直接录取制度的主要是知名度较低且面对招生压力的私立大学。在全美最大的大学申请平台“共同申请”（Common App），参与这个制度的院校自2023/2024学年以来已激增至三倍以上，占平台合作院校的约五分之一。此外，全美已有超过10个州推出由州政府统筹的官方直接录取计划。

支持这种做法的人指出，根据2023年发布的一份研究报告，美国非营利四年制大学的平均录取率实际上已超过70%，直接录取制度不仅能帮助院校接触到原本对它们毫无了解的潜在学生，也让高中生提前感受到“被录取”的正面肯定，从而有效缓解因担心遭拒而产生的升学焦虑。

批评者则认为，大量主动寄达的录取通知，可能会让本已复杂的升学程序更加混乱，而且获得录取并不代表学生能够负担得起高昂的学费。

为此，阿拉巴马州规定，参与直接录取制度的大学必须在首封录取信中，明确列出所有学费及相关开销。