联合国投票通过一项决议，弃用16世纪的墨卡托投影世界地图，转而采用能更准确反映各国真实面积的地图。

路透社报道，这项决议由非洲国家发起，旨在消除人们对非洲大陆边缘化的刻板印象。

联合国大会星期五（9月4日）以164票赞成、1票反对、6票弃权的压倒性多数，通过这项由西非国家多哥牵头、非洲联盟（AU）全力支持的“纠正地图（#CorrectTheMap）”历史性决议。

决议建议全球各国政府、学校、国际机构逐步弃用沿用了450多年的传统墨卡托投影（Mercator Projection）地图，转而采用能更真实反映非洲及全球各大陆实际相对面积的等积地图投影。

墨卡托投影会放大靠近极地的陆地面积，扭曲各地的相对大小。这使格陵兰岛在地图上看起来与非洲面积相近，但实际上非洲面积约为格陵兰岛的14倍。

美国是唯一投反对票的国家。美国指决议宣扬“意识形态议程”，并分散了人们对“国际和平、繁荣或友好关系等真正问题”的注意力。

多哥外长迪塞（Robert Dussey）在联合国4日投票前告诉路透社：“公平的世界始于公平的地图。”

多哥外交部发表声明说，决议不具法律约束力，“绝不挑战墨卡托投影在海事和航空导航中的应用”，这项投影在这些领域依然适用。