路透社看到的一份印度政府文件显示，印度药品监管机构将一批广泛使用的狂犬病疫苗Abhayrab列为不合格产品，并怀疑可能是假冒品，原因是抽检疫苗未通过效价测试。

这是不到两年内，印度第二次发现疑似假冒Abhayrab疫苗。

印度每年报告近6000起狂犬病死亡病例，应对这种病死率几乎为100%的人畜共患急性传染病，Abhayrab疫苗是第一道防御手段。

8月27日，印度药品总局局长拉古万什致函各邦药品监管机构，要求它们对批号KE25012的Abhayrab疫苗的流通和分销保持“严密监控”，并在必要时采取监管行动。

文件显示，此前，位于卡索里（Kasauli）的政府中央药物实验室发现，Abhayrab疫苗的现场抽检样品未达到效价要求，并将其归类为“质量不达标”和“标签不当”药品。

虽然抽检样品通过了无菌、水分、鉴别测试，但实验室发现抽检样品与印度免疫学有限公司（Indian Immunologicals Ltd）此前提交的同款疫苗留存对照样品存在显著差异。

这些差异包括标签、图案设计、二维码验证、瓶盖颜色、许可证信息以及包装文字。

监管机构说，上述发现令人对抽检样品的“属性和真实性”产生怀疑，有必要依据印度《药品和化妆品法》调查是否属于假药。

路透社多次向印度免疫学公司和联邦监管机构寻求置评，均未获得回应。

印度免疫学公司在印度国内狂犬病疫苗市场占有40%的份额，该公司去年12月表示，过去20多年已向印度及其他国家供应超过2亿1000万剂Abhayrab狂犬病疫苗。