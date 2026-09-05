美国总统特朗普说，他计划从“让美国再次伟大”超级政治行动委员会拨出4亿至5亿美元（约5亿零548万至6亿3435万新元），帮助共和党参加11月中期选举。

此举意在安抚党内情绪，打消外界对他不愿出资助选的疑虑。

“让美国再次伟大公司”（MAGA Inc）是一个支持特朗普的超级政治行动委员会（super PAC）。

路透社报道，特朗普星期五（9月4日）在白宫椭圆形办公室告诉记者，“我会尽我所能帮助共和党。这笔钱来自MAGA，是由我控制的资金。”

特朗普说，MAGA Inc目前拥有约10亿美元。一些共和党人说，他们担心特朗普不肯动用MAGA资金来帮助共和党保住国会的控制权，因为他们几乎没有看到这些资金被用于助选。

目前不清楚特朗普已动用了多少MAGA资金。

距离11月3日中期选举仅剩两个月，共和党即使在最后阶段投入5亿美元，展开铺天盖地的定向广告宣传，也可能无法达到预期效果。部分选民可能已经作出决定，可用的电视广告时段也可能有限。

得克萨斯州一场竞争激烈的参议院席位争夺战尤其令共和党人担忧，来势汹汹的民主党候选人塔拉里科（James Talarico）给共和党候选人帕克斯顿（Ken Paxton）构成极大压力。

特朗普无视参议院共和党领袖的意愿，舍弃了得州现任共和党参议员科宁，转而为帕克斯顿背书。

特朗普说，他可能会把“让美国再次伟大公司”其中一部分钱用在2028年总统选举。届时，选民将决定由谁接替他成为美国的下一任总统。