刚果（金）政府在首都金沙萨启动一项为期180天的伊波拉疫情应对计划，旨在扩大和协调疫情响应以阻止疫情进一步蔓延。

新华社报道，世界卫生组织（WHO）非洲区域办事处星期五（9月4日）发布公报说，当天启动的这项计划得到世卫组织及非洲疾病预防控制中心等支持。

内容主要包括加强疫情监测、密切接触者追踪、患者救治、社区动员、风险沟通和后勤保障，并提升存在疫情传播风险地区的应对准备能力。计划预计耗资13亿美元（约亿16亿5000万新元）。

公报指出，大部分死亡病例仍发生在社区，不少死者不在密切接触者名单中，也未进入医疗机构接受治疗。病例发现过晚、密切接触者追踪不到位等问题，仍给切断传播链造成困难。

刚果（金）卫生部长坎巴说，应对伊波拉疫情不仅涉及卫生部门，也需要政府各部门、社区、合作伙伴和捐助方共同参与。

公报说，截至9月2日，刚果（金）本轮伊波拉疫情已累计报告6342起病例，其中死亡3072起，疫情已波及刚果（金）六个省的60个卫生区。

刚果（金）5月15日宣布暴发伊波拉疫情。世卫组织总干事谭德塞8月12日说，刚果（金）本轮疫情“已是有记录以来第二大伊波拉疫情”。