美国疾病控制和预防中心（CDC）星期五（9月4日）发布的最新数据显示，截至3日，美国今年已报告3134起麻疹确诊病例，超过2025年全年的2289起。

新华社报道，美国疾控中心数据显示，今年以来美国各地共报告3118起麻疹（measles）病例，另有16起起涉及国际访客。截至目前，已有248名麻疹患者住院治疗，占确诊病例总数的约8%。

今年8月，宾夕法尼亚州卫生部门报告两起与麻疹相关死亡病例，两名死者均未接种过麻疹疫苗。不过，美疾控中心的统计尚未纳入这两起死亡病例，理由是现有信息不足以确认麻疹是根本的致死原因。

美疾控中心强调，预防麻疹的最佳方法是接种麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗。当社区疫苗接种率超过95%时，大多数人可以通过群体免疫获得保护。但美国幼儿园儿童的疫苗接种率近年来有所下降，从2019-2020学年的95.2%降到了2025-2026学年的92.4%。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症甚至导致死亡。