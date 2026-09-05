美国国家飓风中心发布的信息显示，飓风“洛厄尔”星期五（9月4日）快速增强至最高级别的五级飓风，预计将带来强风、强降雨和风暴潮等。夏威夷州已宣布进入紧急状态。

新华社报道，据美国家飓风中心介绍，截至夏威夷当地时间4日下午（新加坡时间5日上午），“洛厄尔”飓风（Hurricane Lowell）最大持续风速达到约每小时257公里，中心位于夏威夷州利胡埃以南约990公里处。

气象预报显示，“洛厄尔”预计将转向北或东北方向，具体路径及可能造成的影响仍存在不确定性。预计夏威夷群岛部分地区将受到强降雨影响，局地累计降雨量可能达到约25公分。一些地区还可能面临巨浪、风暴潮、强风等，尤其是尼豪岛和考爱岛。

夏威夷州州长格林3日宣布全州进入紧急状态，以支持应对飓风“洛厄尔”、飓风“卡琳娜”（Hurricane Karina）、热带风暴“玛丽”（Tropical Storm Marie）以及其他可能影响夏威夷的风暴。

紧急状态授权美国州和县政府相关机构更迅速地调动人员、设备和资源，并允许在必要情况下动员夏威夷国民警卫队。