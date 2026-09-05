（悉尼讯）澳大利亚近期以可能存在国家安全风险为由，要求两所大学终止与中国机构的合作。

据《海峡时报》报道，澳洲外长黄英贤8月10日正式下令终止澳大利亚国立大学与山东大学一项已持续九年的理科本科生交流协议。黄英贤也下令昆士兰大学终止与中国科学院的一项联合研究项目。这一项目研究如何利用澳洲本土的刺树（stinging tree）提取的蛋白质来缓解疼痛。

虽然黄英贤没有说明作出这些决定的具体原因，只表明这是为了保护敏感研究、国家自主能力和国家安全，但据知情人士透露，澳洲政府是依据情报机构提供的安全建议采取上述行动。

这相信是澳洲联邦政府首次依据《外交关系法》，直接干预并终止澳洲大学与中国大学的合作。

澳洲南十字星大学研究安全专家沃克-芒罗分析指出，澳洲国立大学与山东大学合作项目被取消，可能与美国7月底把山东大学列入“从事有问题活动的外国机构”名单有关。澳洲战略政策研究所曾警告，山东大学与中国工程物理研究院保持联系，而后者是中国负责核武器研发和测试的核心机构。

昆士兰大学项目被取消的原因则较难理解，他估计可能是有关方面担心研究项目中的蛋白质可能被武器化，用于人群控制或作为化学战剂。

不过，一些分析人士对联邦政府这一强硬举措表达深切担忧，担心一味地推开中国这个全球科研大国，最终损害的是澳洲自身的科学创新能力。

悉尼科技大学澳中关系研究院院长劳伦森说：“澳洲是个相对较小的经济体，它与全球科学前沿保持联系的唯一途径就是通过合作……2026年有越来越多最优秀的科学研究是在中国进行。如果我们被引导远离这些合作，风险在于澳洲将与全球科学前沿失去联系。”