（纽约综合电）联合国大会星期五通过一项由多个非洲国家主导的决议，不再采用自16世纪沿用至今的墨卡托世界地图，改用能更准确反映各洲实际面积的世界地图。

共有164个国家在星期五（9月4日）的表决中投票支持采用新地图，美国投下反对票，另有六个国家弃权。

传统的墨卡托投影（Mercator projection）地图是弗拉芒地图学家墨卡托（Gerardus Mercator）在1569年为航海需要所绘制的。

墨卡托地图虽能精确呈现陆地形状和角度，但放大了北半球地区，同时压缩了赤道附近地区，使欧洲和北美洲看起来远比实际面积庞大，非洲和南美洲则显得狭小。

联合国的新决议建议改用2018年推出的“等积地球投影”（Equal Earth projection）地图。新地图将使非洲大陆在地图上呈现的面积大幅扩大，缩小北美洲与欧洲的面积，让各洲的面积更接近现实。

这项决议引发美国的强烈不满，称这正是联合国正在失去公信力的原因。

美国代表费伦采维奇在表决前说：“与其把重点放在真正的问题上……联合国却在讨论16世纪的地图项目，以及这些地图在推动赔偿和认知权利的公平对待方面所发挥的作用。”

对决议表示支持的法国外长巴罗说：“改变地图显然不会改变世界，但纠正一种扭曲的呈现方式，本身就是一种对事实的还原。”