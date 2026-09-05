美国驻以色列大使赫卡比访问约旦河西岸地区一个屡遭以色列定居者暴力袭击的巴勒斯坦城镇，重申应起诉少数实施暴力的定居者，并称以色列政府有责任保障西岸地区巴勒斯坦人民的安全。

综合路透社和法新社报道，赫卡比（Mike Huckabee）星期六（9月5日）访问了西岸地区靠近拉姆安拉的城镇图尔穆斯阿亚（Turmus Ayya），并会见了当地的巴勒斯坦人，其中包括被以色列定居者杀害的美籍公民家属。

赫卡比说：“我们过去和将来要继续传达的信息之一，就是这些社区的居民有权享有一定程度的安全与保障，而（以色列）政府有责任确保这一点。”

当地居民称，激进以色列定居者的骚扰已成常态，他们根本无法阻止定居者闯入城镇并破坏家园。

图尔穆斯阿亚镇长扎胡尔（Nawwaf Zaghoul）说，当地村民不断受到定居者的袭击，并表示镇民将请求美国大使协助确保他们的安全。他介绍，镇上约3000名居民中，约有八成是巴勒斯坦裔美国人。

赫卡比此前也曾呼吁起诉实施暴力的定居者，但她同时认为，这些人的行为仅代表约75万名定居者群体中的极少数。但在现实中，在约旦河西岸袭击巴勒斯坦人的以色列定居者，极少受到起诉。

自以色列总理内塔尼亚胡领导的右翼联合政府于2022年底上台以来，约旦河西岸定居者的暴力事件急剧增加。内塔尼亚胡政府目前还在大力推动约旦河西岸的定居点扩张，进一步加强以色列对这片巴勒斯坦人谋求建立未来国家之土地的控制。

赫卡比是一名浸信会牧师，也是以色列定居点的长期支持者。自2025年以来，她已至少两次造访靠近图尔穆斯阿亚的定居点示罗（Shiloh）。

报道指出，赫卡比通常使用圣经中的名称“犹大和撒马利亚”（Judea and Samaria）称呼约旦河西岸，这是以色列政府常用的词汇，但并未被美国政府正式采纳。