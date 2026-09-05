尼泊尔—中国西藏泥石流发生至今已有10天，救援队成功从厚厚的泥沙和瓦砾下救出一名被困在家中的尼泊尔妇女。加上早些时候宣布被救出的中国籍男子，星期六（9月5日）再有两人从这场特大自然灾害中生还。

法新社报道，当64岁的昌德里卡·什雷斯塔（Chandrika Shrestha）被从努瓦科特县（Nuwakot）一座遭掩埋的住宅中拉出来时，她浑身粘满泥浆，现场的尼泊尔武装警察部队成员随即发出欢呼。

图为9月5日，尼泊尔安全人员协助从努瓦科特县贝特拉瓦蒂一所遭泥石流掩埋的房屋中获救的64岁妇女。（法新社）

当地警区副警监哈瓦里（Iqbal Hawari）说，警方搜救小组在清理该地区时发现了什雷斯塔，“目前她已被直升机送往首都加德满都接受治疗。”

尼泊尔武装警察部队发布的一段视频显示，她的住宅只有一小部分露在外面，下层楼房已完全被厚厚的污泥淹没。

星期六早些时候，救援人员也宣布，在尼泊尔拉苏瓦县（Rasuwa）的“上特里苏里1号”（Upper Trishuli-1）水电站隧道内，成功救出了中国籍男子陆海涛（音译）。

自8月26日中尼边境因冰川和岩石崩塌引发如海啸般的泥石流以来，紧急搜救队一直在夜以继日地寻找幸存者。根据两国官方数据，这次灾难的累计死亡人数达到1375人，另有超过5500人下落不明。